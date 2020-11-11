Истязавшую дочь жительницу Карпинска поместили в психбольницу

Свердловская область, 11 ноября. Женщину, которая прятала свою новорожденную дочь в шкафу, определили в охраняемое отделение психбольницы, передает телеканал «360».

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила журналистам о переводе матери шестимесячной девочки, которую она прятала в шкафу, в охраняемое отделение психоневрологического диспансера. Там, по ее словам, специалисты продолжат наблюдать за пациенткой, попутно проводя с ней психолого-психиатрическую экспертизу.

Истощенного ребенка жительницы Карпинска нашли в шкафу ее подруги. Сразу после обнаружения малышки они вызвали на место инцидента медиков и полицию. В больнице у пострадавшей девочки диагностировали истощение и разные заболевания. По факту случившегося с ребенком возбуждено уголовное дело.