Новая администрация США усилит контроль за Киевом

Киев, 11 ноября. Украину ждет десуверенизация при новом правительстве США, в этом уверен директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Как считает эксперт, новая администрация Белого дома усилит контроль за Украиной, ужесточится контроль за экономической и политической элитой, будут активно использоваться антикоррупционные и информационные инструменты. Также власти США пересмотрят отношения и с рядом представителей киевской элиты, уверен Бортник.

«Вряд ли новая администрация будет контактировать с Порошенко. Вероятно, найдут новых переговорщиков. Мы видим, что готовность демонстрирует Яценюк, представители соросовской тусовки», — рассказал политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель помочь Украине с вакциной от коронавируса, сообщает RT.