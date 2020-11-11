Депутат Амосов предложил вернуть доходные дома

Санкт-Петербург, 11 ноября. На пресс-конференции медиацентра «Патриот» обсудили миграционные процессы на территории Российской Федерации. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов рассказал, как Россия может повысить внутреннюю мобильность граждан.

«Россия очень сильно отличается от Америки тем, что американцы легко снимаются с насиженного места и уезжают туда, где есть работа, где хорошо платят. У нас, к сожалению, есть большие диспропорции между стоимостью жилья в разных регионах, что сильно мешает процессу внутренней миграции. Проблема в том, что большинство из нас приватизировали квартиры, это является тормозом. Плохо справляются соответствующие правительственные структуры с тем, чтобы управлять данными процессами», — заявил Михаил Амосов.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга рассказал о решении подобной проблемы в Америке.

«Я беседовал с людьми, которые переехали из России в Америку. Они рассказывали, что люди легко срываются с места и едут туда, где можно хорошо заработать. Арендное жилье в этом смысле дает больше мобильности. Мы должны подумать о программе развития такого жилья. Это одна из законодательных проблем. Мы подобные документы готовим, лично у меня есть такая подготовленная инициатива. Но она должна быть федеральной и призывать к тому, чтобы рынок арендного жилья развивался», — сообщил политик.

По мнению парламентария, это способствовало бы большей мобильности трудового населения.

«Должно быть арендное жилье, которое нельзя приватизировать. Мы должны создать условия для такого бизнеса. В конечном итоге, петербургские доходные дома были бизнесом. Никто там не продавал квартиры, а люди приходили и снимали их на какое-то время. На этом кто-то зарабатывал. Половина Петербурга так построена», — рассказал Михаил Амосов.

По словам депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, сегодня такие схемы не запущены, в том числе, потому что законодательство не заточено на развитие подобного жилья.