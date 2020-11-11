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Фото с места кровавого братоубийства в Ленобласти появились в Сети

Фото с места кровавого братоубийства в Ленобласти появились в Сети

Санкт-Петербург, 11 ноября. Фото с места убийства братоубийства в квартире в деревне Новое Девяткино под Петербургом опубликовали «Невские новости».

По данным правоохранителей, два сводных брата и их приятель отдыхали и распивали спиртное, потом между родственниками вспыхнула ссора, и старший жестоко избил младшего. В результате пострадавший умер прямо на полу. Об этом в полицию сообщил третий участник пьянки.

Фото с места кровавого братоубийства в Ленобласти появились в Сети

Прибывшая полиция задержала подозреваемого. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото с места кровавого братоубийства в Ленобласти появились в Сети

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