Эксперт объяснил, что препятствует внутренней миграции в России

Санкт-Петербург, 11 ноября. Председатель комиссии по вопросам миграции Совета по делам национальностей правительства Москвы Юрий Московский считает, что российские предприятия не смогут восполнить недостаток рабочих за счет внутренней миграции из-за низкого платежеспособного спроса населения и уровня зарплат, который не покрывает затрат на аренду недвижимости.

«Человек живет в своем городе, у него есть квартира, а на новом месте ему нужно снимать жилье. А она стоит очень дорого, а зарплаты невысокие, в том числе в Москве. Можно, конечно, снимать квартиру на несколько человек, но это тяжело. Можно так жить год-два, но всю жизнь прожить так тяжело», — заявил Юрий Московский в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Мигранты в России. Как коронавирус повлиял на рынок труда?».

По словам эксперта, внутренняя миграция сейчас по сравнению с СССР, если смотреть по Москве, сократилась в два раза.

«Прирост Москвы в два раза ниже чем в СССР. Каждые 10 лет к нам приезжает 1 млн человек на постоянное место жительства: посмотрите, в начале XX века в Москве был миллион, стало 12 млн, все хорошо укладывается. Но одно дело, когда на 1 млн жителей приезжает 1 млн, а другое, когда к 11 млн добавился еще один млн», — пояснил Юрий Московский.

Советник по миграционным вопросам правительства Москвы считает, что низкий платежеспособный спрос населения и низкие заработки людей сильно мешают развитию российской экономики.

«В том числе мешают миграционным процессам. Те люди, которые призывают к миграции, у них совершенно другие зарплаты: он что 500 тысяч руб. получает, что 700 тысяч — не принципиальная разница. А для человека 20-30 тысяч рублей, для того сегмента, в котором живет основная часть людей, это очень много», — отметил он.

В связи с этим эксперт не удивляется, что потоки трудовых мигрантов переориентируются с России на Польшу и другие страны Евросоюза.