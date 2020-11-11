Молодая жена Петросяна показала трогательное фото сына в милой пижаме

Москва, 11 ноября. Татьяна Брухунова, 31-летняя супруга юмориста Евгения Петросяна, показала фотографию с наследником звезды в очаровательной синей пижаме.

Трогательное фото, на котором Брухунова запечатлена держащей на руках маленького Вагана, супруга Петросяна разместила в своем микроблоге в социальной сети Instagram.

На опубликованной фотографии наследник 75-летнего народного артиста РСФСР лежит на руках у матери, которая с преисполненной бескрайней любви улыбкой всматривается в его крохотное личико. На Вагане синяя велюровая пижамка с капюшоном, оканчивающимся ушками, сродни кигуруми, распространенным в японии. На супруге Петросяна более классическая на европейский взгляд темно-синяя пижама в горошек.

"Хороший человек — какой он? — пишет Брухунова в описании к посту. — Мне кажется, это тот, кто всегда помнит, что все на этом свете такое же хрупкое, как и он сам".

Поклонники в комментариях под постом оставили сотни восторженных комментариев, а одна из подписчиц Брухуновой особенно отметила ее глаза на фото, горящие искренней материнской любовью.

Татьяна Брухунова ранее рассказала о стоимости вещей в своем гардеробе. Как сообщает телеканал "360", цена одних только сумочек в коллекции супруги Евгения Петросяна варьируется от двух до 150 тыс. рублей.