Медбрат записал трогательное обращение за пару дней до смерти от COVID-19

Мехико, 11 ноября. Медицинский работник из Мексики записал видеообращение за некоторое время до того, как скончался от COVID-19. Видеозапись появилась в Сети 5 ноября.

Медбрат Серхио Падилья Эрнандес записал проникновенное обращение, адресованное своим близким. За несколько дней до смерти 28-летний молодой человек попросил своих родственников запомнить его таким, каким он был, во что бы то ни стало.

"Поскольку я вернусь, это не прощание. Я уверен, что вернусь через несколько дней. Увидимся снова, мои друзья, моя семья. Я люблю вас", — рассказал он в предсмертном видео.

Спустя день Эрнандес ушел из жизни. Парень был членом бригады медбратьев и медсестре из четырех человек в городской больнице.