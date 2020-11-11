Донбасс сегодня: под Донецком найден труп бойца ВСУ, возле нового КПВВ произошел взрыв

Донбасс, 11 ноября. Украинские силовики «размочили» перемирие и обстреляли ДНР. В районе нового пункта пропуска в Луганской области взорвалась мина. Во время разминирования украинские саперы нашли тело погибшего сослуживца. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

После двухдневного молчания Вооруженные силы Украины снова обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Народная милиция зафиксировала три случая открытия огня, все на мариупольском направлении обороны ДНР. Под огнем оказались Коминтерново и Ленинское, обстрелы велись с использованием крупнокалиберных пулеметов и автоматов, также применялись станковые противотанковые гранатометы.

На юге ДНР, в районе Водяного и под Донецком, в районе Песок украинские военные продолжают вести инженерные работы по оборудованию позиций. Кроме того, в районе Доломитного и Травневого под Горловкой киевские силовики активно минируют местность. Народная милиция ДНР со ссылкой на данные ОБСЕ сообщает об установке противником в указанных районах более 70 противотанковых мин.

В некоторых населенных пунктах подконтрольной Киеву части Донецкой области наблюдатели Миссии фиксируют размещение украинской боевой техники, что запрещено мирными соглашениями и ставит под угрозу жизни и местных жителей.

Взрыв произошел в районе нового КПВВ «Счастье»

Власти Украины на днях заявили о начале работы всех контрольных пунктов въезда-выезда через линию соприкосновения в Донбассе с 10 ноября. Среди открываемых украинцами КПВВ два новых — «Счастье — Луганск» и «Золотое — Первомайск» — построены уже в нынешнем году, но, как оказалось, не совсем готовы к пропуску гражданского населения. По крайней мере, не полностью готовы, да и само решение Киева по уже сложившейся традиции было принято в одностороннем порядке и носило характер провокации, цель которой — дискредитировать власти республик.

О невозможности использовать КПВВ у Счастья свидетельствует информация, полученная по линии наблюдателей Народной милиции Луганской Народной Республики. В районе нового пункта пропуска утром 10 ноября, ровно в день запуска Киевом новых переходов, военные республики зафиксировали взрыв неустановленного минно-взрывного устройства. Инцидент произошел в зоне ответственности 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии во время разминирования военнослужащими местности.

Под Донецком найден труп украинского солдата

Командование оперативно-тактической группировки украинских войск «Восток» привлекло специалистов украинской Госслужбы по чрезвычайным происшествиям в район проведения Операции объединенных сил для разминирования местности, сообщает Управление Народной милиции ДНР. Во время работ по разминированию окрестностей Авдеевки, происходивших с привлечением украинских журналистов, саперы обнаружили тело украинского солдата.

Сотрудники военной службы правопорядка изъяли у журналистов аппаратуру и удалили записи с накопителей, а также взяли расписку о неразглашении. Как показали результаты предварительного расследования, тело принадлежит военнослужащему 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, старшему солдату Потапко. По документам он числится дезертиром с октября текущего года.