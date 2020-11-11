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Пензенские коммунальщики начали борьбу с гололедом

Пензенские коммунальщики ночью обработали улицы города от гололеда

Коммунальные службы начали обрабатывать улицы города Пензы противогололедными реагентами по ночам. Об этом заявил официальный представитель администрации города в соцсети «Вконтакте».

Ранее в группе «Народный контроль | Жалобы Пенза» появился гневный пост, вызванный проблемой образования наледи на городских тротуарах. 

«Хотелось бы знать, отчего так отвратно работают наши коммунальные службы? Почему с утра не было никого, кто бы боролся с гололедицей? Что вообще вы собираетесь с этим делать в ближайшее время?» — задала вопрос представителям пензенской администрации жительница города.

Отвечая на вопрос пензячки, официальный представитель пензенской администрации заверил жителей города в том, что решение данной проблемы уже реализуется. 

«В ночное время суток сотрудниками муниципального унитарного предприятия «Пензадормост» были проведены работы по очистке и обработке противогололедными материалами дорог и тротуаров города. В работах было задействовано около 25 единиц спецтехники», — поделился представитель администрации.

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