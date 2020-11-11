Пензенские коммунальщики начали борьбу с гололедом

Коммунальные службы начали обрабатывать улицы города Пензы противогололедными реагентами по ночам. Об этом заявил официальный представитель администрации города в соцсети «Вконтакте».

Ранее в группе «Народный контроль | Жалобы Пенза» появился гневный пост, вызванный проблемой образования наледи на городских тротуарах.

«Хотелось бы знать, отчего так отвратно работают наши коммунальные службы? Почему с утра не было никого, кто бы боролся с гололедицей? Что вообще вы собираетесь с этим делать в ближайшее время?» — задала вопрос представителям пензенской администрации жительница города.

Отвечая на вопрос пензячки, официальный представитель пензенской администрации заверил жителей города в том, что решение данной проблемы уже реализуется.