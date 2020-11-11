Польша собирает устаревшие американские Black Hawk для Филиппин

Филиппины получили первую партию американских транспортных вертолетов S-70i Black Hawk, собранных в Польше. Сборкой устаревшего вертолета занимается польская «дочка» американской корпорации Lockheed Martin, компания PZL Mielec.

Первым производителем Black Hawk было предприятие Sikorsky, однако в 2015 году Lockheed Martin выкупил его, сообщает Defense news. Теперь производством вертолетов занимаются дочерние компании американского гиганта.

Зафрахтованный украинский транспортный самолет Ан-124 доставил пять вертолетов на авиабазу недалеко от Манилы. Шестой вертолет транспортируется по морю и прибудет на Филиппины в начале декабря. Как объяснили в Министерства национальной обороны Филиппин, Ан-124 способен перевозить только пять вертолетов. Всего Манила заказала у Польши 16 машин, оставшиеся десять будут поставлены в следующем году.

Филиппины приобрели у Польши вертолеты в рамках межправительственной сделки, 16 устаревших Black Hawk обошлись Маниле в 241 млн долларов. Кроме того, филиппинские власти намерены купить универсальные вертолеты Bell UH-1, недавно выведенные из эксплуатации Южной Кореей, а также самолеты Embraer A-29B Tucano бразильского производства.