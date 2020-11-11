Перемирие на двадцать лет

Впрочем, правота Фоша была правотой военного, но не политика. Созданная по итогам Первой мировой войны Версальская система до сих пор, в своей Ялтинско-Потсдамской вариации, остается фундаментом всего комплекса современных международных отношений, определяя границы большинства государств Старого Света, то есть Европы, Азии и Африки.



Тогда же Соединенные Штаты Америки, с их Федеральной резервной системой, впервые заявили о своих претензиях на роль глобального лидера и арбитра («14 пунктов Вудро Вильсона»), а их доллар на мировых рынках стал все более уверенно теснить британский фунт стерлингов и французский франк.



Известно, что чистый долг США к 1914 году составлял около 2,5 млрд долларов, а к 1921 году уже европейские страны были должны американцам более 15 млрд долларов — при этом суммарное положительное сальдо внешней торговли США за 1915–1920 годы составило 17,5 млрд долларов.

