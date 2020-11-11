Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Перемирие на двадцать лет
Сегодня Запад широко отмечает годовщину завершения Первой мировой войны, начисто позабыв ее главные уроки
Владимир Винников
102 года назад, 11 ноября 1918 года, на Западном фронте, где уже больше четырех лет не смолкали пушки, произошли долгожданные перемены. Представители новых властей Германии (10 ноября кайзер Германской империи Вильгельм II бежал в Нидерланды) в вагоне в Компьенском лесу подписали перемирие с Антантой.

На этом Первая мировая война, сокрушившая сразу четыре империи: Российскую, Германскую, Австро-Венгерскую и Оттоманскую, — была по факту завершена, хотя на периферии боевые действия велись вплоть до осени 1922 года, если считать Гражданскую войну и интервенцию в России и войну за независимость в Турции.
Сотня есаула Оленева, 1915 год. Репродукция из журнала «Искра». ИТАР-ТАСС
Победители: Великобритания, Франция, США и Япония, — приступили к переделу мира, который был оформлен целым рядом многосторонних договоров, включая создание Лиги Наций.

Главнокомандующий французскими войсками маршал Фердинанд Фош, подписавший Компьенское перемирие, охарактеризовал Версальские соглашения знаменитой фразой:
Это не мир, а перемирие на 20 лет!»
— Фердинанд Фош
И он оказался абсолютно прав. Через два десятка лет, 1 сентября 1939 года, Адольф Гитлер, пришедший к власти в униженной и раздавленной Германии на волне послевоенного реваншизма, бросил свои войска против Польши.
Левое фото: Пехотный полк в польском местечке перед атакой. Репродукция из журнала «Искра». ИТАР-ТАСС
Верхнее правое фото: Жена и дочери Федора Шаляпина работают в лазарете. Репродукция Фотохроники ТАСС
Нижнее правое фото: На бруствере окопа. Репродукция Валерия Бушухина/ИТАР-ТАСС
Впрочем, правота Фоша была правотой военного, но не политика. Созданная по итогам Первой мировой войны Версальская система до сих пор, в своей Ялтинско-Потсдамской вариации, остается фундаментом всего комплекса современных международных отношений, определяя границы большинства государств Старого Света, то есть Европы, Азии и Африки.

Тогда же Соединенные Штаты Америки, с их Федеральной резервной системой, впервые заявили о своих претензиях на роль глобального лидера и арбитра («14 пунктов Вудро Вильсона»), а их доллар на мировых рынках стал все более уверенно теснить британский фунт стерлингов и французский франк.

Известно, что чистый долг США к 1914 году составлял около 2,5 млрд долларов, а к 1921 году уже европейские страны были должны американцам более 15 млрд долларов — при этом суммарное положительное сальдо внешней торговли США за 1915–1920 годы составило 17,5 млрд долларов.
1 августа 1914 года: резервисты прусской армии уходят на фронт. ИТАР-ТАСС/AP
Тем не менее, дата окончания Первой мировой до сих пор пышно празднуется и является предметом особой гордости во Франции и Великобритании. Эти страны тогда действительно сражались, несли многомиллионные потери и заслуженно победили — правда, приложив руку к краху своего российского союзника.

Уинстон Черчилль, бывший в те годы военно-морским министром Соединенного Королевства, писал об этом так:
Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань уже была видна»,
— Уинстон Черчилль
Николай II осматривает орудие и выслушивает доклад (1915 год). Фотохроника ТАСС
При этом Черчилль умолчал о том, что «русский корабль» не просто «пошел ко дну», а был сознательно взорван британцами и французами при помощи Февральской революции, чтобы лишить Россию плодов совместной победы, и за счет ее доли вознаградить Дядю Сэма.

Напомним, что США официально вступили в Первую мировую войну только 6 апреля 1917 года, после официального отказа короля Великобритании Георга V принять на своей территории Николая II и его семью. А потом, летом 1918 года, страны Антанты вообще поделили Россию на «зоны ответственности» — ту самую Россию, которая спасала союзников в течение всей войны.
Союзники. Associated Press
Антанта всячески разжигала войны на русской территории, поддерживая и белых, и красных, и интервентов типа Румынии, и разного рода национальных сепаратистов, включая Польшу… Да и сама не оставалась в стороне: что англичане, что французы, что американцы, что японцы…

В итоге Россия была разрушена буквально дотла: промышленное производство в ней к 1922 году составляло лишь 15% от уровня предвоенного 1913 года. Так что и миллионы жертв Гражданской войны — на совести наших «союзников» по Антанте…
Очередь у городской продовольственной лавки (1915 год). ТАСС
Но тогда, сто с лишним лет назад, западные победители получили возможность совместно решать судьбы мира. И этот миг торжества впоследствии повторялся даже тогда, когда для этого уже не было объективных оснований.

Это касается и Второй мировой войны — за исключением разве что боевых действий Соединенных Штатов против японцев на Тихом океане. И холодной войны, по итогам которой распад Советского Союза и мировой системы социализма политические лидеры «коллективного Запада», прежде всего США, поспешили записать в свой актив.

Этот «синдром победителя» преследует наших западных партнеров и сегодня, мешая адекватно оценивать изменения в объективной ситуации на планете и объективно просчитывать последствия собственных действий.
Русский солдат прикладом пытается остановить своих однополчан-дезертиров (1917 год)
Наглядный пример — вторжение западной коалиции во главе с США в Ирак. Одним из итогов войны Запада с записанным в «диктаторы» Саддамом Хусейном стало резкое озлобление гражданского населения этой арабской страны и ее военных. В результате международный терроризм приобрел качественно иной характер после создания «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Не секрет, что саддамовские офицеры, распущенные и выкинутые на улицу после победы американской коалиции, сыграли важную роль в подъеме этой террористической организации. Они заняли в ИГИЛ ключевые должности — достаточно сказать, что более 25 из 40 представителей высшего командного состава «Исламского государства» в прошлом являлись офицерами иракской армии.

ИГИЛ поглотил также тысячи последователей партии БААС, которая являлась правящей при Хусейне.
Братание русских и австрийских солдат на фронте после Февральской революции. Репродукция Фотохроники ТАСС
Или еще один пример — торговая война, объявленная Вашингтоном против КНР, в результате которой дефицит американо-китайского торгового баланса в 2019 году только увеличился.

Да и с Россией у Запада «что-то пошло не так». В нашей стране от массового признания «общечеловеческих ценностей западной цивилизации» остались только карикатурные оппозиционеры, а выбор между Дональдом Трампом и Джо Байденом воспринимается как битва вчерашнего дня с позавчерашним…
Митинг на фронте 27 мая 1917 года. ТАСС
Что ж, как говорится — история учит только тому, что ничему не учит. Она только наказывает за невыученные уроки.

Но иногда случается и наоборот — наказание следует за слишком хорошо выученные уроки, которые больше не соответствуют действительности. Как это случилось с датой окончания Первой мировой войны.
Заглавное фото: Лубок «Геройский подвиг и гибель шт.-капитана П.Н. Нестерова». Великжанин Виктор/Фотохроника ТАСС