Ученые рассказали о негативных последствиях недосыпа

Москва, 11 ноября. Международная группа ученых обнаружила, что недосып ведет к негативным последствиям для психики человека.

Специалисты провели исследование 150 людей в лаборатории сна. Добровольцев разделили на три группы: первая спала нормально, вторая — половину ночи, и третья вовсе не спала. С утра они прошли тест реакции на страх.

Во время прохождения заданий ученые фиксировали активность мозга добровольцев. Выяснилось, что группа, спавшая половину ночи, показала большую активность в области мозга, отвечающую за страх.

Ранее ученые выяснили, почему люди не запоминают сны. По их словам, хорошая память на сновидения наблюдается у людей с большим кровотоком в височно-теменном сочленении и повышенной плотностью белого вещества в медиальной префронтальной коре.