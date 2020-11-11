Развеян один из самых популярных мифов о похудении

Вашингтон, 11 ноября. Ученые из США развеяли популярный миф о том, что употребление большей части калорий в первой половине дня способствует похудению.

Исследователи Американской кардиологической ассоциации провели эксперимент и выяснили, что ограничения в еде во второй половине дня никак не влияют на потерю веса. На протяжении 12 недель специалисты наблюдали за пищевым поведением и показателями здоровья 41 добровольца с избыточным весом. Участники в первой группе употребляли 80% калорий до 13:00, а во второй — ели в обычное время. Все из них получали одну и ту же здоровую пищу, сообщает Insider.

В результате выяснилось, что вес люди в обеих группах теряли примерно одинаково. То же касалось и динамики давления. Ранее ученые назвали улучшающий мужское здоровье продукт. Оказалось, что употребление орехов на регулярной основе благотворно влияет на мужскую фертильность и улучшает качество сперматозоидов.