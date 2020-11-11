Россия ликвидирует торговые представительства на Украине и в Литве

Москва, 11 ноября. Российское руководство приняло решение о закрытии торговых представительств на Украине и в Литве.

Постановление кабмина, касательно данного вопроса уже опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее с подобным предложением выступил представитель Минпромторг РФ. Он отметил, министерство не видит необходимости в работе органа в Литве, так как товарооборот между странами сократился до критического минимума.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил предложение главы правительства РФ Михаила Мишустина о частичном снятии эмбарго с Украины, сообщил телеканал RT.