Макаревич рассказал о влиянии коронавируса на развитие искусства

Москва, 11 ноября. Художник-концептуалист, участник арт-группы «Коллективные действия» Игорь Макаревич оценил степень влияния пандемии коронавируса на развитие искусства в России.

Пандемия коронавируса является временным и малозаметным в контексте искусства явлением. Такое мнение высказал в интервью «Известиям» Макаревич. Художник подчеркнул, что влияние коронавируса на развитие искусства нельзя воспринимать всерьез.

«Пандемия — это временное явление и, по-моему, настолько малозаметное — я имею в виду его след в развитии искусства, — что его нельзя серьезно воспринимать», — поделился мнением Макаревич.

Художник отметил, что искусство сегодня подошло к критической точке на пути своей исторической эволюции, срастаясь с жизненными и социальными процессами. Под социальными процессами Макаревич подразумевает участие художников в политических мероприятиях, из-за чего искусство теряет свою метафизичность и обретает слишком конкретные формы.