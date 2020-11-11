Политолог опроверг возможность гражданской войны в США

Вашингтон, 11 ноября. Известный российский политолог Виталий Третьяков прокомментировал возможность гражданской войны в США на фоне раскола общества после президентских выборов.

По мнению специалиста, Соединенным Штатам не угрожает гражданская война. Он уверен, что политическая ситуация в стране в скором времени стабилизируется, а активность протестующих утихнет. Он также раскритиковал возможность проведения новых президентских выборов.

Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. На них американским гражданам предстояло решить, кто будет руководить страной в ближайшие четыре года. Некоторые американские СМИ преждевременно сообщили о победе Байдена. В свою очередь Трамп заявил о намерении пересчитать голоса в отдельных штатах через решение Верховного суда США.