Названы самые опасные общественные места во время пандемии

Стэнфорд, 11 ноября. Модель риска заражения COVID-19 позволила понять, где наиболее вероятно подхватить инфекцию. Об этом рассказали эксперты Северо-Западного университета.

Ключевым предметом изучения стали данные операторов сотовой связи, поделились специалисты. Совместно с учеными из Стэнфорда эксперты Северо-Западного университета разработали карту заражений COVID-19, сопоставив карту с маршрутами передвижения жителей США с марта по май текущего года.

Выяснилось, что самыми «инфицированными» местами стали тренажерные залы, отели и рестораны, поделились эксперты. По мнению ученых, частичные ограничения помогут снизить индекс заболеваемости коронавирусной инфекцией.