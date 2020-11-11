Демограф рассказал, стоит ли России ждать трудовых мигрантов из Африки

Санкт-Петербург, 11 ноября. На пресс-конференции медиацентра «Патриот» обсудили жизнь мигрантов на территории Российской Федерации. Независимый демограф Алексей Ракша рассказал, как миграционный поток влияет на российский рынок труда.

«Можно сказать, что России скорее не хватает труда мигрантов, чем то, что иностранные граждане отнимают рабочие места у россиян. Трудовая миграция сама по себе имеет посредственное отношение к вопросу демографии. Ее у нас поднимают те, кто остается уже навсегда, они получают сначала разрешение на временное проживание, потом вид на жительство, затем гражданство. Но это вовсе не трудовые мигранты», — объяснил он.

По словам эксперта, в 2020 году в России сильно сократилась миграция.

«Цифры миграции составляют 100 тысяч максимум. Ни о каких 300 тысячах мигрантов, как в прошлом году, речи не идет. Дальнейшие перспективы непонятны, потому что все зависит от экономического положения страны. Можно приезжать в Россию на работу, но оставаться жить люди не хотят, потому что нет высоких зарплат и комфортных условий проживания. Над этим нужно работать», — объяснил Ракша.

Специалист отметил, что люди, страны которых расположены западнее границы России, ориентированы на ЕС, потому что заработная плата там выше.

«Все зависит от зарплаты и от условий жизни. Плюс мы должны будем компенсировать наш суровый холодный климат еще более высокими зарплатами и более комфортными условиями жизни. Этого пока не наблюдается. Для Закавказья в Турции работа есть. Остаются только армяне и жители Средней Азии», — рассказал демограф.

Он также напомнил о факторе политической ситуации в стране и прокомментировал возможность привлечения мигрантов Африки.

«Наши люди не будут рады мигрантам из Африки, потому что они не рады мигрантам из Средней Азии. Это всегда принимается во внимание и учитывается правительством. Нельзя просто волевым решением привлекать массовый поток мигрантов. Наше население к этому относится, как правило, отрицательно. Власти к нему прислушиваются, так будет всегда», — заявил эксперт.

По его мнению, скорее Китай будет втягивать рабочую силу Африки.

«Пекин сейчас очень активно вкладывает деньги в Африку, строит там инфраструктуру — аэропорты, железные дороги. Он подкупает местных президентов, то есть налаживает связи. Уже в 2009 году в Гуанчжоу было 100 тысяч нигерийцев», — отметил Алексей Ракша.

Спикер подчеркнул, что российскому бизнесу не хватает дешевой, малоквалифицированной рабочей силы.