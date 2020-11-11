Наркотик унес жизни молодой пары в Сургуте

Сургут, 11 ноября. На съемной квартире в Сургуте обнаружены молодые мужчина и женщина без признаков жизни. По предварительной версии правоохранителей, они отравились психотропными веществами, передает корреспондент ФАН.

Трагедия случилась в ночь с 10 на 11 ноября в одном из домов по улице Губкина, где снимали жилье местные жители — 25-летний мужчина и его 21-летняя сожительница. Утром девушка не вышла на работу. Ее мать не смогла дозвониться дочери и ее другу и вызвала хозяина квартиры. Тот и обнаружил два тела без признаков жизни.

Прибывшая на место трагедии скорая помощь констатировала клиническую смерть пострадавших.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Денис Волощенко.

Источник в силовых структурах рассказал ФАН, что у квартиры была дурная слава.

«В этой квартире часто собирались наркоманы. Погибший мужчина недавно освободился из мест лишения свободы. Он сидел за то, что отобрал сотовый телефон. Его подруга трудилась менеджером в интернет-магазине и была на хорошем счету. При проведении осмотра места происшествия мы изъяли остатки наркотических средств. Все говорит о том, что граждане не рассчитали дозировку препарата», — пояснил источник.

Следователи рассматривают несколько версий случившегося. По одной из них, молодые люди умерли от передозировки наркотиками. В пользу этого варианта говорит то, что на телах умерших нет следов насилия, а кроме того, в одной из комнат обнаружены следы психотропного вещества. Однако точку в этом деле поставит экспертиза.