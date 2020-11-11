Минск и Москва полностью урегулировали вопрос долга за российский газ

Москва, 11 ноября. Вопрос о задолженности Белоруссии перед Россией за поставки природного газа полностью решен, сообщил газовый холдинг «Газпром».

Председатель правления российской компании Алексей Миллер и глава Министерства энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич начали обсуждение условий поставок газа в следующем году, отметили в «Газпроме».

Минск сообщил о том, что совершил расчет за поступившее в республику в текущем году топливо в середине октября. Однако белорусское дочернее предприятие «Газпрома» заявило, что вопрос решен не полностью, так как в документации при поставке топлива организациями ГПО были допущены нарушения. Также компания «Газпром трансгаз Беларусь» сообщила о непогашенной пене за несвоевременную оплату газа, основная части суммы при этом поступила.