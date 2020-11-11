Экономист объяснил, как снизить вывоз капитала из России

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь — октябрь вырос на 68,18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 44,4 млрд долларов. Экономист Василий Колташов рассказал ФАН, как снизить вывоз капитала за рубеж.

По данным Центробанка РФ, в январе – октябре прошлого года показатель вывоза капитала из России находился на уровне 26,4 млрд долларов. Тогда ключевую роль играло снижение обязательств банков. В первые десять месяцев текущего года этот показатель сформировался также за счет уменьшения задолженности перед нерезидентами прочих секторов.

Профицит внешней торговли РФ по итогам января — октября 2020 года снизился в 1,9 раза и составил 73 млрд долларов, сообщили а регуляторе.

Экономист Колташов объяснил, что отток капитала из российской экономики говорит лишь о том, что РФ переживает тяжелый кризис вместе с мировой экономикой. Однако дополнительные трудности создает отсутствие ограничений на вывод капитала.

«После обвала на рынке наблюдается бегство капиталов, включая спекулятивные, которые заходили в нашу экономику под высокий процент Центробанка, под высокую ключевую ставку и под высокую доходность. Естественно, они старались избежать инвестиций и вывести эти капиталы», — отметил эксперт.

Экономист обратил внимание, что, несмотря на заметное ухудшение, сальдо торгового баланса осталось положительным. Это говорит о том, что российская экономика достаточно неплохо проходила 2020 год.

«Из этого следует только один вывод — должна быть коренным образом изменена торговая политика», — заключил Колташов.

Ранее ФАН опубликовал актуальные данные по итогам торгов 11 ноября.