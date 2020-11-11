Врач назвал сроки появления иммунной прослойки к коронавирусу в РФ

Москва, 11 ноября. Сроки возникновения коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции у россиян назвал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Коллективный иммунитет может выработаться к концу ноября или в начале декабря, сообщил Болибок в беседе с журналистом «Ленты.ру». Учитывая количество зараженных на данный момент, иммунная прослойка будет резко увеличиваться в ближайшие два — три месяца.

Коллективный иммунитет появится у людей, которые переболели весной и осенью. Его формирование приведет к спаду заболеваемости на некоторый период, считает иммунолог. Новая популяция с ослабленным иммунитетом появится весной 2021 года.