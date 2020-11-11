Российские предприятия испытывают недостаток в 1 млн рабочих мигрантов



Санкт-Петербург, 11 ноября. Председатель комиссии по вопросам миграции Совета по делам национальностей правительства Москвы Юрий Московский считает, что любые инициативы, направленные на то, чтобы сокращать приток трудовых мигрантов или вводить ограничения на их работу сейчас не к месту, поскольку предприятия РФ испытывают острый недостаток в рабочих руках.

«У нас в стране колоссальная нехватка рабочей силы. Мне недавно говорили, что у нас заявки от средних и крупных фирм в иностранных рабочих превысили уже 1 млн человек», — заявил Юрий Московский в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Мигранты в России. Как коронавирус повлиял на рынок труда?», комментируя инициативу глав столичных регионов ограничить количество водителей такси из иностранных государств.

По мнению эксперта, сокращение числа таксистов-иностранцев приведет к тому, что рынок такси перестанет быть конкурентным и в итоге гражданам придется ждать такси дольше чем сейчас.