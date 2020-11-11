Певица Анна Плетнева рассказала, как врачи спасли ей жизнь

Москва, 11 ноября. Участница группы «Винтаж», 43-летняя певица Анна Плетнева обратилась к врачам со словами благодарности после лечения тяжелой формы коронавируса.

Плетнева разместила в своем микроблоге в социальной сети Instagram благодарственное обращение, которое адресовала врачам городской клинической больницы №52, расположенной в Москве, и лично главврачу учреждения — Елене Мисюриной. По словам певицы, врачи не только спасли ей жизнь, но и сохранили семью селебрити и счастье ее детей.

«Понимаю, что вы выполняли свою работу, спасли очередную жизнь, и для Вас это привычное дело... Для меня это нечто большее...» — пишет артистка.

Свой пост Плетнева снабдила красноречивой фотографией, на которой изображена лежащей на кушетке. Рядом с артисткой стоит медицинское оборудование, а за изголовьем кушетки виднеются разноцветные воздушные шарики.

Плетнева подчеркнула, что никогда не забудет того, что сделали для нее врачи. Певица пожелала всем поклонникам крепкого здоровья, а также рекомендовала при первых признаках заболевания незамедлительно обращаться в медучреждение.