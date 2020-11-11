Пшеница в России перестала дорожать впервые с конца августа

Москва, 11 ноября. Стоимость пшеницы на российском рынке перестала расти впервые с конца августа.

Данные мониторинга аналитического центра АО «Русагротранс» свидетельствуют о том, что внутренний рынок остался на уровне предыдущей недели, исключая Сибирь, где закупочные цены на пшеницу увеличились на 500 рублей за тонну. Во всех субъектах РФ цены сейчас находятся выше экспортного паритета из-за укрепления рубля и неготовности производителей снижать требования.

Что касается пшеницы четвертого класса, продаваемой за границу, ее стоимость за неделю укрепилась на 2,5 доллара — до 252–254 долларов за тонну. Одним из самых активных покупателей является Пакистан.

Министерство сельского хозяйства США ранее спрогнозировало, что в нынешнем сельскохозяйственном году Россия вернет себе мировое лидерство по поставкам пшеницы за счет лучшего урожая по сравнению с конкурентами.