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Злоумышленники похитили деньги из взорванного банкомата в Крыму

Злоумышленники похитили деньги из взорванного банкомата в Крыму

Крым, 11 ноября. Неизвестные взорвали банкомат в курортном поселке Коктебель и забрали из него все деньги, пишет ForPost.

Дерзкое ограбление, новость о котором разлетелась почти по всему полуострову, произошло сегодня, 11 ноября. Около 5:00, по данным правоохранителей, злоумышленники с помощью взрывного устройства повредили банкомат в одном из продовольственных магазинов в Коктебеле, забрали из него все денежные средства, а после скрылись в неизвестном направлении.

Общая сумма ущерба от действий преступников пока неизвестна. По данным некоторых СМИ, грабители могли похитить около трех миллионов рублей. На данный момент выяснением обстоятельств случившегося занимаются правоохранители.

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