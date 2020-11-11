Виктор Добронравов спас конный театр

Москва, 11 ноября. Актер театра, кино и дубляжа, музыкант Виктор Добронравов пожертвовал средства конно-драматическому театру «ВелесО» под руководством Евгения Ткачука. Об этом ФАН рассказал сам художественный руководитель.

Ткачук пояснил, что в связи с пандемией и полным закрытием всех культурных учреждений театру пришлось трудно.

«В самый страшный кризис Виктор Добронравов очень помог нашему театру финансовой поддержкой, и за это ему отдельное спасибо. Да, у нас совсем все закончилось, а он предложил дружественную руку», — рассказал Ткачук.

Художественный руководитель театра «ВелесО» также отметил, что его дружба с Добронравовым началась во время их совместной работы в сериале «Обитель», который снимал режиссер Александр Велединский по одноименному роману Захара Прилепина. По словам Ткачука, сериал будет захватывающим. Дата его выхода намечена на 2021 год.

Напомним, 9 ноября на телеканале «Россия-1» состоялась премьера нового российского сериала «Бомба», в котором Евгений Ткачук и Виктор Добронравов исполнили главные роли. Многосерийный фильм рассказывает историю группы советских физиков, работавших над первой в СССР атомной бомбой.

Ранее Виктор Добронравов рассказал ФАН, что в Театре Вахтангова в январе поставят шекспировского «Короля Лира», в котором артисту досталась непростая роль генерала Хлудова. Зрелищный, динамичный, провокационный спектакль «Бег» по одноименной пьесе Михаила Булгакова поставлен в фирменном стиле режиссера Юрия Бутусова.