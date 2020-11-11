Apple сравнили с Tesla после презентации процессора M1

Купертино, 11 ноября. Корпорация Apple представила свою собственную разработку — 8-ядерный процессор M1, который станет «сердцем» новых «яблочных» устройств.

Решение компании из Купертино перейти на чипсет собственного производства стало своеобразным вызовом компании Intel, господствующей на рынке, рассказал «Известиям» независимый эксперт по рынку электроники Вадим Плесский.

Собеседник издания сравнил сегодняшнюю Apple с компанией Tesla, «перевернувшей» несколько лет назад мировой авторынок. Он отметил, что переход Apple на M1 нарушает устоявшийся в индустрии технологический уклад: появление нового чипсета на рынке было исключено в связи с синергией Windows и Intel, которые 25 лет держали рынок в «ежовых рукавицах».