Относительно привлечения трудовых мигрантов в Россию существует два мнения: одни считают, что приезжие отбирают хлеб у российских граждан, другие уверены, что наша страна испытывает острый дефицит рабочих рук. Опираясь на факты, эксперты склоняются ко второму варианту. В ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН, один из них даже предупредил, что Китай может переманить трудовых мигрантов и оставить Россию без рабочих рук. Поэтому сейчас стоит задуматься о том, как привлечь трудовые ресурсы в Россию.

По словам директора проектов Фонда развития международных связей «Добрососедство», председателя комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрия Московского, количество трудовых мигрантов с началом пандемии в нашей стране значительно сократилось.

«Если в мае, когда пандемия началась, на территории России находились 2,3 млн иностранных граждан, которые приехали с целью работать здесь, то сейчас это количество составляет 1,8 млн. Причем сокращение произошло по всем категориям иностранных граждан. Так почти на 400 тысяч сократились кадры, трудящиеся на основании патентов, и на 26% снизилось число работающих граждан Евразийского экономического союза. На 30 сентября этот показатель составил 333 тысячи человек, год назад их было чуть более 450 тысяч. Почти на 30% сократилось количество действующих разрешений на работу», — рассказал Московский.

По словам эксперта, мнение о том, что у работодателей стоят очереди из соискателей-россиян, ошибочно. Среди тех же компаний такси, наоборот, разворачивается конкурентная борьба за сотрудников – рабочие руки нужны всем. Юрий Московский также упомянул, что важны не только мигранты, но и студенты-иностранцы. В России обучается около 350 тысяч иностранных студентов, которые приносят государству более 40 млрд дохода. И из-за пандемии часть из них не может вернуться для того, чтобы продолжить обучение.

Независимый демограф Алексей Ракша тоже согласился с тем, что России не хватает трудовых мигрантов. Он указал, что в этом году миграция очень сильно сократилась и дальнейшие перспективы в этом направлении пока непонятны. Миграция очень зависит от экономического благосостояния принимающей стороны. По мнению демографа, здесь нам стоит опасаться конкурента в лице Китая, которому с каждым годом рабочей силы требуется все больше и больше.

«В долларовом эквиваленте зарплаты в Китае выше, чем в России. У нас более суровый климат, хуже экономическое состояние. Мигрантов из Китая мы не ожидаем, наоборот, он нам может составить конкуренцию в привлечении трудовых ресурсов. Тут есть свои особенности: языковые и культурные барьеры. Но если Китай прекратит геноцид уйгурского народа, то туда начнется трудовая миграция из Средней Азии. Пока еще люди из Средней Азии опасаются ехать в Китай, но это дело ближайших лет», — объяснил Ракша.

Большая часть трудовых мигрантов приезжает в Россию из Средней Азии. Если Китай их перехватит, в нашей стране будет кризис трудовых ресурсов, считает Алексей Ракша.

«Средняя Азия — трудоизбыточный регион: рождаемость там высокая, зарплаты низкие, работников гораздо больше, чем рабочих мест. Наша задача, чтобы их не поглотил Китай. Кроме этих стран у нас нет других источников трудовой миграции», — сказал он.

Россия для трудовых мигрантов из того же Узбекистана или Таджикистана привлекательна отсутствием языковых и культурных барьеров. Хотя, по словам начальника отдела реализации миграционной политики, законности и межведомственного взаимодействия Сергея Домнина, качество знания русского языка мигрантами оставляет желать лучшего, в России существует многоступенчатая система адаптации. В частности, программы по обучению иностранцев русскому языку. При этом общее историческое прошлое, может стать хорошей базой для укрепления добрососедских отношений в настоящем, уверен депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов.

«В основном те страны, откуда к нам приезжают трудовые мигранты, это бывшие части Советского Союза. Мы все совсем недавно были гражданами одной страны: у нас были равные права, почти одинаковые образовательные стандарты. Светская культура была общая. Это достаточно хорошая основа для того, чтобы они к нам приезжали», — считает он.

По словам депутата, Россия сейчас заинтересована в трудовых мигрантах. Он сказал, что «чем больше людей будет у нас, тем большее влияние мы будем иметь в этих странах». Также Амосов убежден, что Россия должна проводить более активную политику развития русского языка в странах Средней Азии.

Между тем, в ходе эфира эксперты затронули и тему внутренней миграции. В России внутренняя миграция находится на достаточно низком уровне. Спикеры считают, что все упирается в квартирный вопрос.

«У нас очень большие диспропорции стоимости жилья в разных регионах России. Расчет нанимателя при подборе квалифицированного рабочего заключается в том, чтобы будущий сотрудник, продав квартиру, мог купить жилье на новом месте. И это является тормозом. <…> Американцы легче переезжают из штата в штат, арендное жилье дает больше мобильности. Надо думать о программе развития арендного жилья, чтобы рынок арендного жилья развивался. В свое время Петербургские доходные дома были бизнесом, так была построена половина Санкт-Петербурга, но сегодня законодательство на это не заточено», — заявил Михаил Амосов.

Юрий Московский тоже указал на то, что даже в Москву переезд не всегда оправдан с этой точки зрения, поскольку большая зарплата москвичей — лишь слухи. Средняя зарплата в столице составляет всего 30-50 тысяч рублей, а приезжему человеку придется платить немалую сумму за съемное жилье. Эксперт утверждает, что именно поэтому внутренняя миграция по сравнению с временем существования СССР сократилась. Например, прирост населения Москвы сегодня в два раза ниже. Еще одним фактором снижения внутренней миграции Московский назвал низкий платежеспособный спрос населения.