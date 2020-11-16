Суд Дагестанских Огней рассмотрит жалобу бывшего главы города

Махачкала, 16 ноября. Городской суд Дагестанских Огней принял к производству иск бывшего исполняющего обязанности главы города и претендента на пост мэра Ахмеда Изилова к конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность руководителя Дагогней. Об этом сообщает Telegram-канал «Спросите у Расула».

«Направляем копии определений городского суда г. Дагестанские Огни от 5 ноября 2020 года о принятии административного искового заявления к производству суда и подготовке дела», – говорится в решении, направленном в адрес истца и стороны ответчика. Копия документа размещена в Telegram-канале.

Ахмед Изилов просит суд признать незаконным решение конкурсной комиссии от 21 октября, согласно которому к участию в выборах мэра города были допущены лишь три человека из 13 претендентов.

Также отмечается, что в понедельник, 16 ноября, в здании суда состоится опрос сторон, участвующих в деле.

Выборы главы администрации городского округа «город Дагестанские Огни» прошли 21 октября. Комиссией к голосованию были допущены Эльдар Назаралиев, Галаудин Абдулазизов и Джалалутдин Алирзаев, который впоследствии и был избран мэром города.

«Из 13 кандидатов, после тестирования и собеседований, конкурсной комиссией к голосованию были допущены Джалалутдин Алирзаев, Эльдар Назаралиев и Галаудин Абдулазизов», – говорится в официальном сообщении пресс-службы администрации.

На заседании городского совета депутатов 20 его членов из 22 отдали свои голоса за Алирзаева, который исполнял обязанности главы Дагестанских Огней с марта 2020 года. Он был назначен после ухода в отставку Зейдуллы Гашимова.

Что касается Ахмеда Изилова, то ранее он являлся депутатом дагестанского парламента, а также занимал посты первого заместителя главы Дагогней и исполняющего обязанности мэра города.