ФАН публикует актуальные данные по итогам торгов 11 ноября

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» сообщили актуальные данные по итогам торгов на мировых биржах. Подробнее о ценах на нефть, золото и курсе валют – в материале ФАН.

Нефть (сорт Brent)

Цена на нефть продолжает расти с 9 ноября, когда стало известно об успешных клинических испытаниях вакцины Pfizer. Утром 11 ноября черное золото продолжает прибавлять в цене и в моменте торгуются выше 44 долларов за баррель — в диапазоне 44,5-44,8 доллара.

Помимо новостей о вакцине росту цены на нефть способствуют еженедельно публикуемые данные американского института нефти API о запасах нефти в США. За прошлую неделю запас нефти США снизился на 5 млн баррелей при прогнозе снижения на 0,9 млн баррелей.

Аналитики сочли чрезмерным резкий рост цены на нефть, поскольку вакцина находится только на первых стадиях испытаний и до массового производства еще далеко, а перспектива очередного локдауна в мире выглядит более реальной. Однако рынок имеет свойство переоценивать как положительные факторы, так и отрицательные.

Дальнейшие изменения на рынке нефти будут связаны с заявлениями и действиями ОПЕК+ по условиям добычи в 2021 году.

«Главный вопрос — будут ли продлевать ограничения или увеличивать добычу на 2 млн баррелей в день как предусмотрено текущими условиями», — объяснили специалисты.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил «Интерфаксу», что Россия не будет обсуждать возможные изменения в сделке ОПЕК+ до министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Судя по всему, Россия и другие члены ОПЕК+ хотят посмотреть на развитие ситуации на рынке нефти.

Пока же положительный импульс на рынке нефти сохраняется. Эксперты допускают, что стоимость нефти может превысить 45 долларов и установится в диапазоне 45-45,5 доллара.

Курс рубля к доллару

Рубль, достигнув своего максимума более чем за месяц 9 ноября — 75,85 рубля за доллар, стал вновь ослабевать. 10 ноября курс скорректировался в диапазоне 76,6-76,7 рубля за доллар.

В среду, 11 ноября, торги долларом с расчетами «на сегодня» не осуществляются, поскольку в США отмечают День ветеранов. На бирже идут торги с расчетами «на завтра».

По данным на утро 11 ноября, курс рубля немного укрепляется в диапазоне 76,-76,3 рубля за доллар на фоне роста нефти.

Аналитики отмечают, что рубль может продолжить укрепляться и в четвертом квартале 2020 года. Не исключено, что курс рубля может зафиксироваться на уровне 75. При растущих ценах на нефть улучшается ситуация с внешнеторговым балансом РФ — поступление валюты в страну от продажи нефти увеличивается, объяснили эксперты.

Однако Минфин РФ уменьшил плановый объем продаж валюты из Фонда национального благосостояния для компенсации выпадающих доходов бюджета: в ноябре будет продано валюты на 50,1 млрд рублей, тогда как в октябре было продано валюты на 126,9 млрд рублей.

«При ухудшении ситуации на мировых рынках может быть некоторая коррекция рубля до 77,5–78 рубля за доллар, но уход курса вновь выше отметки в 80 рублей за доллар становится все менее вероятным», — добавили аналитики.

Кроме того, на курсе рубля сказывается и снижение риска жестких антироссийских санкций со стороны США. Демократы не контролируют полностью Конгресс - в Палате представителей большинство у демократов, а Сенат, скорее всего, останется за республиканцами, а, значит, пока нет предпосылок для ужесточения ограничений.