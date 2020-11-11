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ФАН публикует актуальные данные по итогам торгов 11 ноября

ФАН публикует актуальные данные по итогам торгов 11 ноября

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» сообщили актуальные данные по итогам торгов на мировых биржах. Подробнее о ценах на нефть, золото и курсе валют – в материале ФАН.

 

Нефть (сорт Brent)

Цена на нефть продолжает расти с 9 ноября, когда стало известно об успешных клинических испытаниях вакцины Pfizer. Утром 11 ноября черное золото продолжает прибавлять в цене и в моменте торгуются выше 44 долларов за баррель — в диапазоне 44,5-44,8 доллара.

Помимо новостей о вакцине росту цены на нефть способствуют еженедельно публикуемые данные американского института нефти API о запасах нефти в США. За прошлую неделю запас нефти США снизился на 5 млн баррелей при прогнозе снижения на 0,9 млн баррелей.

ФАН публикует актуальные данные по итогам торгов 11 ноября

Аналитики сочли чрезмерным резкий рост цены на нефть, поскольку вакцина находится только на первых стадиях испытаний и до массового производства еще далеко, а перспектива очередного локдауна в мире выглядит более реальной. Однако рынок имеет свойство переоценивать как положительные факторы, так и отрицательные.  

ФАН публикует актуальные данные по итогам торгов 11 ноября

Дальнейшие изменения на рынке нефти будут связаны с заявлениями и действиями ОПЕК+ по условиям добычи в 2021 году.

«Главный вопрос — будут ли продлевать ограничения или увеличивать добычу на 2 млн баррелей в день как предусмотрено текущими условиями», — объяснили специалисты.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил «Интерфаксу», что Россия не будет обсуждать возможные изменения в сделке ОПЕК+ до министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Судя по всему, Россия и другие члены ОПЕК+ хотят посмотреть на развитие ситуации на рынке нефти. 

Пока же положительный импульс на рынке нефти сохраняется. Эксперты допускают, что стоимость нефти может превысить 45 долларов и установится в диапазоне 45-45,5 доллара.

Курс рубля к доллару

Рубль, достигнув своего максимума более чем за месяц 9 ноября — 75,85 рубля за доллар, стал вновь ослабевать. 10 ноября курс скорректировался в диапазоне 76,6-76,7 рубля за доллар.

В среду, 11 ноября, торги долларом с расчетами «на сегодня» не осуществляются, поскольку в США отмечают День ветеранов. На бирже идут торги с расчетами «на завтра».

По данным на утро 11 ноября, курс рубля немного укрепляется в диапазоне 76,-76,3 рубля за доллар на фоне роста нефти.

Аналитики отмечают, что рубль может продолжить укрепляться и в четвертом квартале 2020 года. Не исключено, что курс рубля может зафиксироваться на уровне 75. При растущих ценах на нефть улучшается ситуация с внешнеторговым балансом РФ — поступление валюты в страну от продажи нефти увеличивается, объяснили эксперты.

ФАН публикует актуальные данные по итогам торгов 11 ноября

Однако Минфин РФ уменьшил плановый объем продаж валюты из Фонда национального благосостояния для компенсации выпадающих доходов бюджета: в ноябре будет продано валюты на 50,1 млрд рублей, тогда как в октябре было продано валюты на 126,9 млрд рублей.

«При ухудшении ситуации на мировых рынках может быть некоторая коррекция рубля до 77,5–78 рубля за доллар, но уход курса вновь выше отметки в 80 рублей за доллар становится все менее вероятным», — добавили аналитики.

Кроме того, на курсе рубля сказывается и снижение риска жестких антироссийских санкций со стороны США. Демократы не контролируют полностью Конгресс - в Палате представителей большинство у демократов, а Сенат, скорее всего, останется за республиканцами, а, значит, пока нет предпосылок для ужесточения ограничений.

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