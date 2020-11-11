Названа самая подверженная заражению COVID-19 возрастная категория

Москва, 11 ноября. Наиболее подвержены заражению коронавирусной инфекцией люди в возрасте от 50 до 64 лет, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Среди жителей в возрастной категории 65 лет и старше зафиксировано 18% от общего количества заболевших в стране, отметила Голикова, чьи слова приводятся в стенограмме встречи с депутатами Госдумы. Уровень заражения на 100 тысяч жителей в этой группе выше в 36 регионах России.

Самый незначительный показатель по коронавирусу наблюдается у детей. Он во много раз ниже, чем средний уровень по России, дополнила вице-премьер. Актуальные данные о коронавирусе можно узнать на портале стопкоронавирус.рф.