РФ ждет конкуренция со стороны Китая за трудовых мигрантов из Средней Азии

Санкт-Петербург, 11 ноября. Независимый демограф Алексей Ракша считает, что России стоит опасаться не того, что китайцы заселят территорию Сибири и Дальнего Востока, а того, что Китай постарается переориентировать на себя трудовых мигрантов, которые сейчас восполняют недостаток рабочей силы в РФ. Об этом он заявил в эфире медиацентра «Патриот».

«Китай теперь будет притягивать к себе все больше иммигрантов со всего мира. Стране будет не хватать рабочей силы, и она будет нашим конкурентом», — отметил он.

По словам эксперта, сейчас трудовую миграцию из Средней Азии в Китай сдерживают языковые проблемы и притеснения мусульман, но со временем это перестанет быть препятствием.

«Если Китай прекратит притеснения уйгуров, возможно, в страну активизируется трудовая миграция. Пока из Средней Азии боятся ездить в КНР. Но я думаю, это дело ближайших лет, потому что разрыв между зарплатами у нас и в Китае будет нарастать. И из того же Узбекистана будет экономически более выгодно ездить туда», — констатировал Ракша.

Демограф считает, что Средняя Азия по-прежнему останется основным поставщиком трудовых мигрантов для России.

«Это трудоизбыточный регион, зарплаты здесь низкие, рождаемость высокая, и число работников постоянно растет. Ситуация повторяется с русскими в начале XX века, когда у нас была очень высокая рождаемость, когда Россия и Украина распространяли работников по всей Российской империи. Сейчас происходит то же самое со Средней Азией. Наша задача — сделать так, чтобы их не поглотил Китай», — заявил эксперт.

Он уверен, что население Китая будет сокращаться, поэтому рынок рабочей силы будет стремиться компенсировать его за счет притока трудовых мигрантов из сопредельных государств.