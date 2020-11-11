Фигуристка Наталья Бестемьянова в 17 лет увела мужчину из семьи

Москва, 11 ноября. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, 60-летняя фигуристка Наталья Бестемьянова раскрыла один из главных секретов своей юности.

Бестемьянова стала гостьей передачи «Секрет на миллион», выходящей в эфире телеканала НТВ, в ходе которой призналась, что будучи 17-летней девушкой воспылала чувствами к женатому Игорю Бобрину.

Против романа с мужчиной выступила легендарная Татьяна Тарасова, на тот момент тренер и наставник Бестемьяновой. Она всячески уговаривала подопечную забыть о Бобрине, пугая спортсменку перспективой долгие годы пробыть в статусе любовницы и в итоге остаться одинокой.

Однако на деле Бобрин принял решение уйти из первой семьи ради юной воздыхательницы, с которой живет и по сей день. Кажущиеся идеальными отношения тем не менее имеют свои «скелеты в шкафу», о чем Бестемьянова и расскажет в новом выпуске ток-шоу, который выйдет в субботу, 14 ноября, передает «Телепрограмма».