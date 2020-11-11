Белоусов рассказал, когда COVID-19 перестанет влиять на экономику России

Москва, 11 ноября. Воздействие коронавирусного кризиса на российскую экономику может вскоре закончиться, заявил первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

Первый вице-премьер спрогнозировал окончание влияния пандемии на экономическую отрасль Российской Федерации, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«COVID-история завершится с высокой вероятностью в текущем году», — отметил Белоусов.

В 2021 году российскую экономику ждут неизбежные последствия кризиса, которые не обойдут стороной и 2022 год, добавил он. Первый вице-премьер также разделил уверенность мэра Москвы Сергея Собянина в том, что в крайнем случае зимой следующего года силы пандемии значительно ослабнут.