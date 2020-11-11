Эксперт: 40% всех трудовых мигрантов живут в Москве и Подмосковье

Санкт-Петербург, 11 ноября. Директор проектов фонда развития международных связей «Добрососедство», председатель комиссии совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский рассказал об общей статистике миграционных потоков в столице.

На пресс-конференции медиацентра «Патриот» обсудили пребывание мигрантов на территории Российской Федерации.

«Большая часть жителей Москвы — приезжие из других регионов России люди. Точно так же и в Санкт-Петербурге. Миграционные процессы шли всегда», — заявил Юрий Московский.

По словам председателя комиссии совета по делам национальностей при правительстве Москвы, количество иностранных граждан в России не очень сократилось.

«Большого массового оттока не было, потому что границы были закрыты со стороны других государств. Все только недавно открылось. Если говорить про общероссийские цифры, то в момент начала пандемии во всей Российской Федерации было порядка 2 млн 300 тыс. иностранных граждан, которые находились здесь с целью работы. Сейчас называют цифру 1 млн 800 тыс. мигрантов», — сообщил эксперт.

Специалист озвучил данные о количественном составе иностранных граждан на территории России.

«Сокращение прошло по всем категориям иностранных граждан. Почти на 400 тысяч в целом по стране сократились кадры трудящихся на основании патентов — до 1370 тысяч. На 26% снизилось число работающих граждан Евразийского экономического союза. На 30 сентября этот показатель составил 333 тысячи человек, в то время как год назад их было чуть больше 450 тысяч. Почти на 30% сократилось количество действенных разрешений на работу — 86 тысяч вместо 122 тысяч в прошлом году», — рассказал Юрий Московский.

Директор проектов фонда развития международных связей «Добрососедство» отметил, что столица России и ее область содержат до 40% мигрантов от общего числа по стране, имея в виду иностранную рабочую силу.

«На май месяц в Москве с целью работы находилось порядка 630 тысяч иностранных граждан. Если кто-то говорит про нелегальную миграцию, то пусть попробует прогуляться по Москве без документов. У нас многие вещи под контролем, и многие вещи преувеличены», — заявил специалист.

По словам Юрия Московского, в России находится значительная часть иностранных студентов.