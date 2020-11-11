Супруг спутницы Александра Колтового оказался крупным финансистом

Москва, 11 ноября. ФАН выяснил личность супруга Натальи Климовой — спутницы телеведущего Александра Колтового, с которым она погибла при крушении самолета. Данные ее мужа полностью совпадают с данными крупнейшего российского финансиста Максима Климова, который в 2013 году стал единственным российским партнером Европейской специальной ситуационной группы Goldman Sachs Group Inc.

47-летний Максим Климов в 1999 году окончил Кембриджский университет, где изучал экономику. Именно с того времени он начал сотрудничество с крупнейшим в мире инвестиционным банком.

В 2013 году Климов был управляющим директором, он отвечал за «российский сектор», а именно Mail.Ru, «Тинькофф Кредитные Системы», компания обеспечивала продажи акций и облигаций.

В «Одноклассниках» у Максима Климова когда-то было указано, что он проживает в Лондоне, те же данные были и у Натальи, которая в «Одноклассниках» зарегистрирована под своей девичьей фамилией.

На опознании Натальи Максим Климов указал адресом постоянного проживания Москву-Сити.

Напомним, самолет Cessna потерпел крушение в районе Новорязанского шоссе у поселка Томилино в Подмосковье вечером 7 ноября. За штурвалом находился известный телеведущий Александр Колтовой, а в кабине с ним находилась знакомая Наталья Климова. Увы, оба погибли. Изначально рассматривались две версии крушения — отказ двигателя самолета и возгорание на борту. Позже появилась версия с ошибкой пилота.

Этот самолет Колтовой купил буквально за месяц до катастрофы у бизнесмена Аркадия Грачева. Старший редактор телепрограммы «ДНК» (ее вел Александр Колтовой) на федеральном канале НТВ Екатерина Федосеева рассказала ФАН, что запланированные съемки пока продолжаются, но новые выпуски под вопросом, так как проект могут заморозить.

Сегодня погибшую опознал ее супруг — 47-летний Максим Климов. С этого момента женщина стала официально считаться погибшей.