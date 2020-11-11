Дмитрий Певцов будет похоронен рядом с сыном на Троекуровском кладбище

Москва, 11 ноября. Народный артист России, 57-летний актер Дмитрий Певцов приобрел землю под могилу на Троекуровском кладбище рядом с местом упокоения сына Даниила.

Певцов, известный широкому российскому зрителю по ролям в фильмах «День радио», «День выборов» и картине «Контракт со смертью», лишился сына Даниила в 2012 году: молодой человек отмечал встречу выпускников, во время которой оперся на балюстраду балкона. Ограждение не выдержало, и сын артиста сорвался вместе с перилами вниз. Травмы, полученные Даниилом, оказались слишком серьезными. Врачи боролись за него неделю, однако так и не смогли сохранить ему жизнь.

Утрата наследника стала настоящим ударом для Певцова, который даже по прошествии лет вспоминает о сыне в каждом интервью, а также посвящает ему посты в социальной сети Instagram.

Как рассказал в беседе с корреспондентом «Экспресс газеты» охранник Троекуровского кладбища, актер приобрел участок земли под свою могилу рядом с местом захоронения Даниила. Издание подчеркивает, что рядом с памятником сына звезды действительно огорожено место, рассчитанное как минимум на одну могилу. Вполне вероятно, что артист планирует после смерти воссоединиться с ушедшим столь рано наследником.