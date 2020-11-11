Эксперт рассказал о нарастающих к развалу Украины тенденциях

Происходящие на Украине процессы говорят о том, что страна деградирует и находится на грани развала. Такое заявление в интервью ФАН сделал известный российский политический эксперт, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел среди граждан Украины социальный опрос, в котором выяснил, как люди относятся к происходящему внутри страны. Оказалось, 57% респондентов считают, что государство идет по пути к расколу. Помимо этого, 55% респондентов согласились с тем, что Украина стагнирует, не развивается экономически, а жизнь становится все более невыносимой.

Федеральное агентство новостей связалось с политическим аналитиком Богданом Безпалько, чтобы узнать, почему украинский народ так негативно настроен по поводу дальнейшего будущего своей страны. По словам эксперта, граждане Украины хотят, чтобы киевские власти обратили на них внимание.

«Итоги социального опроса можно интерпретировать следующим образом: так люди выражают свое отношение к власти, заявляя о самом худшем сценарии для Украины. Они хотят, чтобы власть проснулась, обратила на них внимание и занялась их проблемами», — рассказал Безпалько.

Эксперт добавил, что на сегодняшний день Украина находится в фазе деградации, поскольку фактически полностью потеряла свою промышленность, доставшуюся в наследство от Советского Союза. Страна продолжает погружаться в «долговую яму», заметил Безпалько.

«Украина в том виде, в котором она существует последние шесть лет, действительно деградирует. На Украине наблюдается процесс депопуляции, когда население вымывается в соседние государства. Также деградируют экономика и промышленность. Государство сегодня проходит процесс деиндустриализации, разрушаются крупные предприятия, оставшиеся со времен СССР. Хотя они существовали и работали в 90-е, несмотря на сложные годы. Кроме того, Украина погружается в долговую яму», — отметил аналитик.

Безпалько уверяет, что сейчас Украина находится под внешним руководством, поскольку местные элиты никак не влияют на внутренние процессы в стране. Эксперт считает, что сложившаяся в государстве ситуация может закончиться ее распадом.

«Самое главное – Украина потеряла управление. Страной на сегодняшний день не управляют не только лучшие представители граждан, но и даже не олигархи, которые пользуются Украиной для собственного обогащения. Украиной сейчас управляют извне, поэтому ни сама страна, ни ее жители никому не интересны. Их только используют для достижения задач, которые перед собой ставят внешние политические игроки. Естественно, что это все жители Украины понимают, поэтому таким образом показывают свое отношение к происходящему. Все эти негативные процессы, действительно, могут закончиться распадом Украины», — сообщил он.

Кроме того, Безпалько рассказал, что под словом «распад» не всегда подразумевается полное исчезновение страны. Он напомнил о таком государстве как Сомали, которое до сих пор существует на карте мира, однако находится под контролем различных группировок.

«Распад не всегда означает, что страна может прекратить существовать в своих прежних границах. Если мы посмотрим на Сомали, то эта страна по-прежнему обозначается на картах как государство. Хотя в реальности Сомали – конгломерат территорий, который контролируется разными группировками. Может, на Украине все будет как-то иначе: например, региональные игроки возьмут под контроль свои регионы и будут поддерживать вид единого государства. Но в целом – тенденции к развалу Украины будут только нарастать», – резюмировал Безпалько.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Украина готовит концлагеря для граждан Российской Федерации.