Ди Каприо выдворили из лифта в Лас-Вегасе за поведение

Вашингтон, 11 ноября. Сервис TikTok «заразился» новым флешмобом: пользователи вспоминают о неприятных ситуациях, связанных со звездами, в одну из них попал Леонардо Ди Каприо.

Оскароносного Леонардо Ди Каприо, получившего всемирную известность после ошеломительного успеха фильма «Титаник», по праву считают одним из самых талантливых голливудских актеров современности, однако за такой идеализированной картинкой может скрываться личность, способная разочаровать фанатов. Такого мнения придерживается пользовательница TikTok под ником catalinaacat, рассказавшая об одном неприятном случае из жизни, участником которого стал Ди Каприо.

По словам девушки, ее брат работал телохранителем госсекретаря США Колина Пауэлла, и однажды сопровождал его во время поездки в Лас-Вегас. По случаю приезда столь высокопоставленного политика, администрация отеля, в котором он остановился, выделила Пауэллу отдельный лифт, которым решил воспользоваться Ди Каприо.

Когда актеру отказали, он с возмущением поинтересовался у брата пользовательницы: «Вы вообще понимаете, с кем связались?» В ответ на это телохранитель коротко произнес: «Да, мистер Ди Каприо», после чего закрыл створки лифта, передает «Культуромания».