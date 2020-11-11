Пилот «Победы» поддержал Дзюбу «небесным фаллосом»

Москва, 11 ноября. Капитан пассажирского лайнера российского лоукостера «Победа» решил поддержать футболиста Артема Дзюбу и нарисовал следом радара в небе фаллический символ.

«Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но, возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле», — заявили ФАН представители авиакомпании.

Самолет следовал из Москвы в Екатеринбург. Траекторию полета можно проследить на сайте flightradar24.com.

Напомним, в минувшие выходные футболист оказался в центре скандала из-за интимного видео, которое по неизвестным пока причинам оказалось слито в Сеть. На кадрах записи форвард петербургского «Зенита» занимается самоудовлетворением. Кадры вызвали эффект разорвавшейся бомбы. Дзюбе пришлось закрыть свою страницу в Instagram.

Наставник сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что инцидент не повлияет на участие спортсмена в матче «Зенита» с «Краснодаром», потому что личная жизнь футболиста его не интересует. А вот главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался вызывать его на матчи в национальную команду в ноябре.

Сам Дзюба вскоре опубликовал видео, на котором заявил, что не идеален, но имеет право на ошибку, как любой простой человек. Он также поблагодарил всех, кто поддержал его в этот неприятный и непростой момент.