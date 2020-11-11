Певицу Юлию Ковальчук назвали «куколкой Барби» после фото в купальнике

Москва, 11 ноября. Экс-солистка группы «Блестящие», 37-летняя поп-певица и телеведущая Юлия Ковальчук рассказала поклонникам о новом увлечении и показала фигуру в купальнике.

Исполнительница хита «Между нами» разместила в своем микроблоге в социальной сети Instagram фото, на котором предстала перед поклонниками в откровенном красном слитном купальнике, позволяющем оценить ее длинные стройные ножки, круглые бедра и тонкую талию.

Звезда на фото опирается о доску для серфинга и жизнерадостно улыбается — ей впервые удалось покорить искусственную волну. Роскошные волосы певицы еще хранят влагу после купания, ниспадая на плечи в изящном блондинистом вихре.

«Я сделала это!!! Честно говоря, было страшновато, — признается артистка, — потому что такого потока воды я не видела давно, да и падения в эту пучину выглядели пугающе».

Поклонники выплеснули свои эмоции от увиденного в комментариях под живописным кадром, назвав Ковальчук «куколкой Барби» и отметив, что ее ножки на фото выглядят неописуемо притягательными.