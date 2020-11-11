Единороссы выявили четырехкратное завышение цен на препараты от COVID-19

В ходе рейда активисты «Народного контроля», партийного проекта «Единой России», выявили в ряде аптек страны четырехкратное завышение цен на препараты от коронавируса. Об этом ФАН сообщил первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Как показали рейды, цены на «Фавипиравир», который существует у нас в виде двух препаратов — «Арепливир» и «Коронавир», достигали 18 тысяч и даже 20 тысяч рублей. Это при том, что Федеральная антимонопольная служба установила предельную цену — 5,5 тысячи рублей», — прокомментировал ситуацию парламентарий.

В октябре активисты «Народного контроля» проверили более 2,5 тысячи аптек в 50 регионах страны. По словам координатора партпроекта, депутата Госдумы Анны Кувычко, помимо завышенных цен в большинстве проинспектированных объектах вообще отсутствовали лекарства от коронавирусной инфекции.

«Наиболее сложная ситуация с лекарственным обеспечением была зафиксирована в Республике Хакасия, Иркутской, Липецкой, Саратовской областях, Красноярском и Пермском краях», — пояснила ФАН Кувычко.

Ажиотаж на антикоронавирусные препараты возник на фоне роста в стране числа заразившихся COVID-19. По словам Андрея Исаева, к этому добавились проблемы в работе системы маркировки лекарств. Они стали возникать еще в сентябре, а в октябре, когда нагрузка на аптечные сети выросла, система маркировки и вовсе дала сбой.

«Из-за пиковой нагрузки в октябре спрос на некоторые препараты вырос в семь-восемь раз. В этой ситуации возникли сбои, — объяснил собеседник ФАН. — Товар, я имею в виду лекарства, не мог двигаться дальше, потому что не получал подтверждения от Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора маркировки. Ситуация была такая, что склады были забиты, а на аптечных прилавках и в некоторых больницах их просто не было».

Некоторые аптеки были вынуждены нарушить закон и продавать лекарства без маркировки. За это они получили штрафы от прокуратуры и Роспотребнадзора. По словам Исаева, межфракционная рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств решила пойти навстречу фармацевтам и выступила с инициативой — отменить все ранее выписанные аптекам штрафы, но только в том случае, если причиной нарушения стал сбой системы маркировки лекарств.

Прокуратуре и Роспотребнадзору предложено временно не применять меры административного наказания в отношении организаций, нарушения у которых возникли вследствие маркировки лекарственных препаратов. Все связанные с этим наказания, с точки зрения участников рабочей группы, не должны применяться до 1 февраля 2021 года.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин по предложению депутатов Госдумы в начале октября подписал постановление об упрощении порядка работы с системой мониторинга движения лекарств. Это значит, что фармкомпаниям не надо будет дожидаться от ЦРПТ подтверждения о маркировке препарата — достаточно будет лишь передать туда необходимую информацию.

Кроме того, парламентарии предложили центру временно отказаться от сбора за маркировку всех остальных лекарств.

«Мы рекомендовали ЦРПТ на период до 1 февраля отказаться от взимания платы за маркировку — 50 копеек с упаковки на все препараты. Они пошли нам навстречу и временно приостановили этот сбор», — отметил первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме.

В нижней палате парламента считают, что принятые меры должны снизить ажиотаж, возникший вокруг препаратов для лечения и профилактики COVID-19. Андрей Исаев напомнил, что серьезное предложение в этой связи внес президент России Владимир Путин. Он поручил правительству до конца года выделить регионам 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для пациентов, которые лечатся от коронавируса на дому.