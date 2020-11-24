25 ноября в Петербурге стартует театральный фестиваль «Прорыва»

С 25 по 30 ноября в Петербурге пройдет фестиваль спектаклей, номинированных на премию «Прорыв». Каждый год экспертное жюри отмечает лучшие работы режиссеров, актеров, художников и театральных менеджеров младше 35 лет. В эти дни в театрах города покажут 10 постановок, которые вошли в шорт-лист мероприятия.

На этой неделе «Прорыв» выходит на финишную прямую: спектакли шорт-листа смотрит и оценивает профессиональное жюри, которое и определит победителей 2020 года.

Напомним, что в сезоне 2018-2019 «Прорыв» сформировал шорт-лист из 42 соискателей в шести номинациях: лучший режиссер, актер, актриса, исполнитель роли второго плана, художник и театральный менеджер. Рекордсменом по числу номинаций стал ТЮЗ им. А.А. Брянцева — 9 артистов и режиссеров театра претендуют на «Прорыв».

Фестиваль откроется спектаклем ТЮЗа «Близкие друзья» в постановке Елизаветы Бондарь, который покажут 25 ноября. Полный список спектаклей номинантов и расписание размещены на сайте премии «Прорыв».