Ученые назвали улучшающий мужское здоровье продукт

Вашингтон, 11 ноября. Употребление древесных орехов на регулярной основе благотворно влияет на мужскую фертильность, улучшая качество сперматозоидов.

Соответствующее исследование провели ученые из университета Ровира-и-Виргили в Испании и университета Юты в США, результаты их наблюдений опубликованы в журнале Andrology.

Так, специалисты наблюдали за изменениями, происходившими у мужчин при регулярном употреблении миндаля, фундука и грецких орехов. В эксперименте участвовали 72 представителя сильного пола. Их поделили на две группы, первая получала орехи, а вторая — нет. Оказалось, что употребление смеси орехов помогает метилированию ДНК сперматозоидов и улучшает их количество, жизнеспособность, подвижность и морфологию.

По словам ученых, добавление в ежедневный рацион орехов поможет компенсировать неблагоприятные условия окружающей среды и образ жизни в развитых странах, которые негативно влияют на качество спермы и снижают количество сперматозоидов. Ранее специалисты перечислили самые вредные женские привычки в еде.