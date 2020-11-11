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Ученые назвали улучшающий мужское здоровье продукт

Ученые назвали улучшающий мужское здоровье продукт

Вашингтон, 11 ноября. Употребление древесных орехов на регулярной основе благотворно влияет на мужскую фертильность, улучшая качество сперматозоидов.

Соответствующее исследование провели ученые из университета Ровира-и-Виргили в Испании и университета Юты в США, результаты их наблюдений опубликованы в журнале Andrology.

Так, специалисты наблюдали за изменениями, происходившими у мужчин при регулярном употреблении миндаля, фундука и грецких орехов. В эксперименте участвовали 72 представителя сильного пола. Их поделили на две группы, первая получала орехи, а вторая — нет. Оказалось, что употребление смеси орехов помогает метилированию ДНК сперматозоидов и улучшает их количество, жизнеспособность, подвижность и морфологию.

По словам ученых, добавление в ежедневный рацион орехов поможет компенсировать неблагоприятные условия окружающей среды и образ жизни в развитых странах, которые негативно влияют на качество спермы и снижают количество сперматозоидов. Ранее специалисты перечислили самые вредные женские привычки в еде.

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