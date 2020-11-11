Машины в России чаще угоняют из дворов и с парковок у торговых центров

Преступники в России чаще всего угоняют автомобили с неохраняемых стоянок во дворах и с парковок у торговых центров, а также вблизи офисов, ресторанов и театров. Об этом стало известно из анализа более чем 21 тысячи попыток угона за 2020 год (исследование есть в распоряжении редакции ФАН).

Из хороших новостей: за последние пять лет количество краж автомобилей в России сократилось на 40%, а в 2020 году — снизилось в два раза. На 7% больше россиян стало привлекать частные услуги охраны своих авто. Тем не менее каждый год Росстат фиксирует около 40 тысяч угонов автомобилей в российских городах.

Авторы исследования провели анализ статистики вызовов и обнаружили, что больше половины попыток угонов происходит на стоянках у жилых домов. Почти 40% угонов приходится на парковки торговых и развлекательных центров, несмотря на камеры и охрану. Остальные проценты распределяются между парковочными местами возле офисов, ресторанов, театров, гаражными комплексами и платными паркингами — попытки угона фиксируются даже на территории платных охраняемых стоянок.

«В целом на всем периоде владения автомобилист рискует в любой момент остаться без автомобиля, — объясняют аналитики. — Лидером же по угонам остаются неохраняемые парковки и дворы жилых домов, а около 3% случаев угона за последние два года произошло на охраняемых парковочных комплексах».

Бесконтактный ключ — иллюзия безопасности

В двух случаях из трех злоумышленники пытаются угнать машину ночью, а самым частым способом угона остается взлом замка двери и замка зажигания «по старинке», с помощью механических приспособлений, например «длинного ключа», — таких историй набралось 62%.

В 20% случаев угонщики разбивают боковое стекло и проворачивают ключ зажигания или используют дубликат ключа. Еще в 4% ухитряются подменить ключи при осмотре подержанного автомобиля якобы для покупки и лишь в 2% ситуаций используют более изощренные способы угона.

«Многие привыкли думать, что бесключевой доступ к запуску двигателя с кнопки машины наиболее технологичный, а значит, взлом замка кажется чем-то невероятным, — комментируют специалисты. — Но, как оказалось, такие машины — самые уязвимые и требуют дополнительной защиты. Сигнал, посылаемый от «ключа», который находится у владельца авто, легко перехватывается код-граббером, и авто открывается и заводится за несколько секунд. Код-граббер легко справляется с 90% недорогих сигнализаций».

Аналитики предупреждают, что опасно даже оставлять ключи от машины в прихожей возле входной двери: воры могут считать код ключа через стену.

«Лучше всего убирать ключ в одну из комнат, а при выходе из автомобиля обращать внимание на прохожих», — советуют эксперты по системам безопасности.

Услуги сервиса и ремонта стоит доверять только проверенным компаниям. По данным аналитиков, в 0,5% случаев сотрудники групп быстрого реагирования выезжают по вызовам в гаражные сервисы и мелкие автосервисы на окраине или за чертой города, а также на заправки и к маленьким магазинам у парковочных зон.

Часть угонов происходит по нерасторопности водителей: ключи, оставленные в заведенном автомобиле, — причина молниеносной кражи.

Кража во время покупки

Кража автомобиля на этапе покупки — изощренная, с точки зрения злоумышленников, и обидная, с точки зрения покупателей. Аналитики наблюдают случаи сговора представителей дилерских центров с угонщиками и советуют уделять особое внимание оформлению сделок по подержанным автомобилям (а их в России пять на одно новое проданное авто).

«В данном случае необходимо проверять всю историю в специализированных сервисах. Проводить данную процедуру стоит еще и для того, чтобы убедиться, что подержанный автомобиль не числится в угоне. Необходимо требовать у продавца второй комплект ключей, а лучше сразу озадачиться сменой всех замков и установкой спутниковой сигнализации», — рекомендуют авторы анализа.

Самостоятельным продавцам надо тщательно проверять покупателя: под его видом могут прийти грабители из тех самых 4%, что похищают ключи при осмотре выставленной на продажу машины.

«Злоумышленники могут просто заменить ключи на похожие, дождаться удобного момента и уехать на продаваемой машине», — описывают подобные случаи эксперты.

Специалисты рекомендуют заботиться о безопасности автомобиля с первичного осмотра и до совершения сделки.

«Способы угона совершенствуются, вместе с ними совершенствуются и охранные системы, — рассказал ФАН эксперт по автобезопасности Андрей Цыбаков. — Более того, если стоит выбор между оформлением страховки или установкой охраны, то, согласно нашим данным, для водителей в приоритете стоит охрана, так как первоначальная защита — это всегда надежнее».

По словам собеседника агентства, иногда мошенники работают настолько изощренно, что сигнализация не справляется с подобным вторжением. Но это исключение из правил, подчеркивает Цыбаков, и по каждому случаю проводится расследование, чтобы понять, как избежать повторения инцидента.

«Почти всегда современное оборудование и сотрудники группы быстрого реагирования предотвращают противоправное действие. Более того, бывают случаи, когда авто находят уже после угона», — говорит он.

Добавим, что, по данным аналитиков, система безопасности для авто не гарантирует стопроцентную защиту от угона, но значительно уменьшает его вероятность. А при прочих равных угонщики всегда выберут машину без дополнительной защиты, чтобы сократить время на кражу.