Депутат Амосов: Скандал с Дзюбой может помочь «Зениту» побеждать 

Санкт-Петербург, 11 ноября. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов прокомментировал ситуацию с известным российским футболистом Артемом Дзюбой.

На пресс-конференции медиацентра «Патриот» обсудили скандал, связанный капитаном петербургского «Зенита» и сборной России по футболу с Дзюбой. Напомним, в Сеть был слит видеоролик интимного характера. Спортсмен пропустит как минимум три ближайших матча сборной, сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

«Ко всему этому я подхожу с точки зрения футбольного болельщика. Я считаю, что Дзюба — выдающийся футболист, который много сделал для питерского «Зенита». В сборной он тоже себя прекрасно проявлял», — сообщил Михаил Амосов.

По мнению депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, надо смотреть на футболиста с точки зрения спортивных показателей.

«В конце концов, это решение тренера. Значит Дзюба больше отдохнет перед матчами еврокубков и чемпионата страны. Для «Зенита» может и лучше, что он будет отдыхать», — предположил эксперт.

Амосов прокомментировал поведение болельщиков.

«Это неприятная ситуация. Меня больше поразила реакция части болельщиков на стадионе. Мне кажется, что болельщики должны всегда свою команду поддерживать. То, что все это раздуто, — это не является хорошей характеристикой нашего общества. Про футболиста надо больше говорить с точки зрения футбола», — высказался депутат.

По словам политика, с законодательством в данном ключе нужно обращаться достаточно осторожно.

«Не надо сразу хвататься за запреты. Прежде всего общество должно через подобные кризисы вырабатывать определенные стандарты. Если кто-то считает, что здесь что-то не так, то пусть не смотрит это видео и не обсуждает его. Не надо относиться к футболисту как к английской королеве», — объяснил эксперт.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга подчеркнул, что в данной ситуации должны быть не запреты, а рекомендации и объяснения.