Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт назвал дочь днем недели

Лондон, 11 ноября. Известный британский актер Руперт Гринт наконец-то зарегистрировался в социальной сети Instagram. Первой публикацией актера стала фотография с дочерью.

Гринт, известный широкому зрителю по роли рыжеволосого волшебника Рона Уизли из кинофраншизы «Гарри Поттер», разместил в своем микроблоге в социальной сети Instagram первую фотографию, на которой запечатлен держащим на руках очаровательную малышку в розовой кофточке.

По словам Гринта, он всего лишь «на десять лет опоздал» с регистрацией в социальной сети, однако теперь он здесь. Также в описании под публикацией экранный Рон Уизли представил первым фолловерам своего микроблога дочь — Уэнсдэй Гринт, имя которой можно дословно перевести как «среда».

Публикация звезды менее чем за сутки набрала почти 2 млн отметок «Нравится». Фолловеры в комментариях под постом сошлись во мнении, что Уэнсдэй — прекрасное имя для девочки, а сама малышка на размещенном кадре выглядит очаровательно.