Амосов рассказал о неожиданных успехах Шаскольского в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 ноября. Комментируя в эфире медиацентра «Патриот» назначение нового руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов охарактеризовал его как высокого профессионала, проявившего себя, в частности, в борьбе с ростом тарифов монополистов.

«Как человек, принадлежащий к оппозиционному лагерю, я нечасто хвалю чиновников Смольного. Но в данном случае могу сказать, что Максим Шаскольский — это реальный человек, который много сделал в нашем городе в части наведения порядка с монополистами. Он тот человек, который выяснил, что на балансе и в расходах наших монополистов — «Водоканала» и других — есть вещи, которые не должны там быть. Там какие-то дома отдыха, отдых сотрудников не должен оплачиваться за счет государственных организаций. И в результате такой последовательной работы ему удалось добиться того, что рост цен на услуги монополистов в последние годы был реально меньше, чем предполагалось изначально», — заявил он.

Депутат надеется, что с назначением Шасколького на пост руководителя ФАС работа с нарушениями монополистов примет системный характер.

«Должна быть определенная система, которая позволяла бы в том числе таким оппозиционным людям, как я, получать такую информацию, когда мы захотим, а не только когда придет квалифицированный человек в исполнительную власть. Чтобы тема тарифов на транспорте, в ЖКХ и прочем обсуждалась в Законодательном собрании с участием оппозиции. Тогда мы быстрее бы выходили на такие решения, — отметил оппозиционер. — Что касается Шасколького, я считаю, он хорошо проявил себя в правительстве Санкт-Петербурга и в Москве правильно сделали, что обратили на него внимание».

Вместе с тем депутат петербургского Заксобрания отдает должное той работе, которую проделал в ФАС ее бывший глава Игорь Артемьев.