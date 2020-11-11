Отцу Агутина потребовалась реабилитация после заболевания коронавирусом

Москва, 11 ноября. Певец Леонид Агутин повез на реабилитацию своего отца, который переболел COVID-19.

Николай Петрович перенес коронавирус в тяжелой форме. Болезнь представляла серьезную опасность для 85-летнего мужчины. Отец Агутина проходил лечение в инфекционной больнице в Коммунарке. Благодаря усилиям медиков Агутин-старший быстро вылечился и смог избежать осложнений после болезни.

На своей странице в Instagram певец рассказал, что врачи все же посоветовали отправить выздоровевшего мужчину на океан, если есть такая возможность. Естественно, Агутин не мог не последовать рекомендациям медиков.

«Погреем папу на солнышке, будет как новенький!» — написал исполнитель.

Подписчики Агутина пожелали его отцу скорейшего выздоровления. Многие похвалили певца за заботу о близком родственнике. У Леонида Агутина очень хорошие отношения с папой. Николай Петрович рассказывал, что они с сыном могут обсудить все на свете, поэтому их можно назвать не только родственниками, но и друзьями.